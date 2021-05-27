سماعة خارجية مستثناة في المساجد

أبلغت إدارة المساجد في الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة أئمة المساجد باستخدام مكبرات الصوت للصفوف الممتدة خارج المسجد وقت صلاة الجمعة وإغلاقها بعد ذلك، دون تعليقها على المنارة، وأشارت الإدارة إلى أن التوجيه جاء بناء على عدد من الاستفسارات حول الصفوف التي تمتد لخارج المسجد وطرق إبلاغهم.
من بيان صادر من إدارة المساجد
- قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة
- يسمح بتركيب سماعة خارجية في المكان الذي يُصلى به خارج المسجد
- تقفل في غيرها من الصلوات مع التأكيد على فتح النوافذ والأبواب الخارجية
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