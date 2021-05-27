شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 1381 مستفيدا بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ1381 مستفيدًا خلال المدة من 6 إلى 12 مايو 2021، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الباطنية 668 فردًا، وقسم الطوارئ 334 مراجعًا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ34 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3 أفراد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 13 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 193 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان اثنان، وراجع عيادة الأطفال 134 مستفيدًا.

كما أُجري الفحص المخبري لـ306 مرضى، وصُرفت الأدوية لـ1.385 مراجعًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 605 أشخاص، وقسم نقل الدم 4 حالات، وراجع قسم التوليد 13 مراجعًا.