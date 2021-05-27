شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقيا والاكتفاء بتقديمها إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، بإيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقيًا والاكتفاء بتقديمها إلكترونيًا، وذلك عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم.

ويأتي التوجيه حرصًا على توفير عدد من الوسائل الرقمية المتعددة للمستفيدين كافة، وتسهيلًا لإجراءات التقديم للسلك القضائي بشكل إلكتروني مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض، كأحد أهم الخطوات التي حرص الديوان على توفيرها لعموم الراغبين في التقدم للسلك القضائي.