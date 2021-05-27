شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع مكافحة العمى بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاثنين الماضي، مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في السودان، والذي يستمر خلال الفترة 22- 27 مايو 2021، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، وممثل وزير الصحة الاتحادية، ومفوض العون الإنساني الاتحادي، ورئيس المجلس الطبي للعيون بوزارة الصحة الاتحادية، والمدير الإقليمي بمؤسسة البصر الخيرية العالمية، والفريق الطبي التطوعي المشارك.

وجرى خلال التدشين التنويه بالحملات التطوعية الطبية السابقة التي نفذها المركز في مجال مكافحة العمى في العديد من الدول ذات الاحتياج، والشراكة المتميزة التي تجمعه بمؤسسة البصر الخيرية.