شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 1.2 مليون لتر مياه بحجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال المدة من 6 إلى 12 مايو 2021 ضخ 336.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 740.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 42 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة، كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20.000 فرد.