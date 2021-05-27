شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معامل بحثية للذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت جامعة الملك خالد مستهدفاتها البحثية الحديثة، بإنشاء أربعة معامل بحثية متخصصة بمركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، تمثلت في معمل أبحاث معالجة اللغات الطبيعية، ومعمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطب، ومعمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومعمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطاقة.

وأوضح مدير مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة د. سالم العلياني أن المعامل الأربعة تأتي تحت ضمن «وحدة البحث والتطوير» بالمركز، حيث يُعنى مركز أبحاث معالجة اللغات الطبيعية بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع معالجة اللغات الطبيعية وأهمها اللغة العربية، مشيراً إلى أن العمل سيتركز على أبحاث تحليل وفهم وإنتاج اللغة عن طريق الآلة، عبر فهم الكلام المنطوق وتحويل الكلام إلى نص، والترجمة الذاتية، وتحليل النصوص، وغيرها،كما يعنى معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطب، بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، كاكتشاف الأمراض وتشخيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الصور الطبية، وتحليل البيانات الطبية، والتنبؤ بالأوبئة والأمراض وغيرها.

وحول معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم أبان العلياني أنه سيخدم أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كالتنبؤ بمستوى الطالب التعليمي، وبناء أنظمة إرشاد وتوجيه ذاتية، والتعليم التكيفي، في حين يهتم معمل أبحاث الذكاء الاصطناعي في الطاقة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، والطاقة الشمسية، والتنبؤ بإنتاج الكهرباء والتنبؤ بالانقطاعات والصيانة وغيرها.