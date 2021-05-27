شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: أتحدى من يستطيع مجاراة السعودي في مسيرة التقدم والتطور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة من أعمال عام 1441هـ، كما هنأ الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، معلنا استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.

ونوه خلال حفل إعلان الفائزين بالتطور والإتقان الذي تشهده الجائزتان، متمنيا مزيدا من التقدم والتميز للجميع. وحول تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال: «أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك». وأكد أن اختيار القدوة موضوعا لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي، الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرا إلى أن جائزة مكة للتميز أحدثت على الجانب الآخر حراكا ثقافيا وإداريا في منطقة مكة المكرمة وهو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.