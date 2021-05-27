شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 3 مواطنين عرضوا حياتهم والآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة جازان، القبض على ثلاثة مواطنين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد مركبة تاركًا المقود والرجوع للمرتبة الخلفية برفقة آخرين، وسير المركبة على الطريق العام دون قائد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره، تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقود الثاني والثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.