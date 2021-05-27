شكرا لقرائتكم خبر عن دهان الخطوط المرورية على طريق «الرياض - الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعمال الدهانات للخطوط المرورية على طريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

وانتهى فرع النقل من أعمال كشط وإعادة سفلتة طريق الملك سعود، من تقاطع الأمير سلطان إلى تقاطع الملك فهد بطول 3.5 كيلو متر باتجاه الدمام، وذلك ضمن أعمال الصيانة المتواصلة.

وواصل فرع الوزارة الأعمال في إصلاح وتركيب الحواجز المعدنية؛ لرفع مستوى السلامة على طريق أبو حدرية.