شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 ألف متر أنقاض بالنعيرية في 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة النعيرية خلال النصف الأول من شهر شوال الحالي 1442هـ، أكثر من 20.000 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بأحياء المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني أن إدارة الحركة والصيانة وقسم النظافة بالبلدية، قامت برفع وإزالة 2200 طن من النفايات الصلبة وكنس ورفع أكثر من 1200 م3 من الرمال، إضافة إلى استبدال 1260 من براميل النفايات والحاويات.

ودعا «الرجباني» الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال الاتصال بمركز 940.