شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قاربين ينهي حياة عاملة منزلية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فارقت عاملة منزلية الحياة في حادث تصادم قارب «نزهة»، كانت تستقله مع عائلة سعودية، مع آخر في بحر الجبيل، مساء أمس، قرب ساحل «الفناتير».

وأصيب عدد من مستقلي القاربين بجروح بسيطة، بينما توفيت العاملة قبل وصولها إلى المستشفى.

وأكد صيادون بالجبيل تنامي ظاهرة مراكب النزهة، خلال الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن المراكب تتبع الإجراءات النظامية الرسمية ونواحي الأمن والسلامة المشددة وهي مخصصة للترفيه، ويتم تأجيرها لجولات بحرية.