شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 100 ممارس صحي على الاستجابة للطوارئ النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 100 ممارس صحي من مختلف المنشآت الصحية الحكومية من الدورة التدريبية الافتراضية التي عقدتها صحة الشرقية، بهدف رفع درجة الوعي للممارسين الصحيين، بتدريبهم على الاستجابة للحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية.

وكانت الصحة العامة بصحة الشرقية قد فعّلت مبادرة تحت شعار «صباحكم همة»؛ لتحفيز وشكر منسوبيها على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تكريم الرعاة والمتطوعين المشاركين في المبادرة.