شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 4 آلاف متر أسفلت وإزالة 100 سيارة تالفة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الجبيل من إصلاح وتحسين 4 آلاف متر مربع من الأسفلت والأرصفة في عدد من شوارع المحافظة، وذلك ضمن حملة موسعة أطلقتها مؤخرا، لتحسين المشهد وإزالة التشوهات البصرية بمبادرات وحملات مختلفة، تحت عنوان «بيئة نظيفة» وذلك منذ الأسبوع الثاني من شهر شوال، ضمن خطة وبرنامج متكامل على مدار الشهر الهجري الجاري.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الدويش أنه جرى إزالة 200 لوحة و420 ملصقا إعلانيا مخالفا، كما تم طمس وإزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بمساحة 2400 متر، ورفع 100 سيارة وهيكل تالف من ميادين وشوارع وطرق المحافظة، كما تمت معالجة 15 موقعا للباعة الجائلين، وإزالة أحواش الماشية والاستراحات والصنادق والعشش في 55 موقعا، بالإضافة إلى إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر في 5400 متر مكعب، ومعالجة حاويات النظافة داخل الأحياء بوضع 180 حاوية، وتنسيق الأشجار وزيادة المسطحات النباتية والزهور بنسبة 9400 متر مربع، وإصلاح حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة بمساحة 4 آلاف متر، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بالمحافظة.

وتابع إن الفرق الميدانية وضعت خطة زمنية للحملة تتمثل في تقسيم المدينة إلى مربعات جغرافية وتوزيع فرق العمل عليها، وتشمل الحملة تنفيذ العديد من الأعمال والمهام والمحاور لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري التي من أبرزها إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف في الأراضي الفضاء داخل الأحياء وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية وإصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع والأحياء.