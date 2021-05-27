شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. جدولة الجرعة الثانية لفئة 60 عاما خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعراض «كوفيد-19» شرط فحص الأطفال

1320 إصابة و«النشطة» تتجاوز الـ 10 آلاف

كشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن وزارة الصحة بدأت بجدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة 60 عاما وما فوق، على أن تصلهم رسائل بالموعد خلال الأسبوعين القادمين.

وكانت الوزارة قد أتاحت إمكانية إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن هم فوق 75 عاما دون شرط الحصول على موعد مسبق، فيما يشترط لمن هم أقل من 75 عاما شرط الحصول على موعد لأخذ اللقاح، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة.

الأمراض المزمنة

وأوضحت عضو فريق مراكز اللقاحات بتجمع الشرقية الصحي د. هدى مهيني، أن الجرعات الثانية حاليا مخصصة دون شرط الحصول على موعد لكبار السن من 60 عاما، والذين يعانون من السمنة المفرطة بكتلة الجسم 40 فما فوق، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى زراعة الأعضاء.

وأشارت د. مهيني إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء إعطاء الجرعة الثانية للفئات الأخرى، وتحديد الآلية لاحقا من قبل الوزارة.

مسحات للأطفال

وعلمت ”الخليج 365” أنه سيسمح بأخذ مسحة فحص كورونا لمن هم دون السابعة بشرط ظهور أعراض بعد مخالطته شخصا مصابا بكورونا، إذ يتم فحصه في مراكز «تطمن» دون موعد، وكذلك في حال ظهور أي أعراض أخرى للإصابة.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 1320 حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 444780 من بينهم 10023 حالة نشطة، منهم 1348 «حرجة».

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 783 حالة تعاف جديدة من الإصابة، يرفعون إجمالي الشفاء إلى 427462 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7295 بإضافة 17 حالة جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.

إغلاق المجمعات

وفي البحرين، أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد-19»، عن قرارات جديدة لمكافحة انتشار العدوى، «قابلة للمراجعة»، يبدأ العمل بها بدءًا من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً الموافق 27 مايو 2021 إلى الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً الموافق 10 يونيو 2021.

وشملت القرارات: إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، والمطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، وإغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والشواطئ والألعاب الترفيهية، ودور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات، وإغلاق محلات الحلاقة والصالونات ، ومنع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل، إضافة إلى تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.

الدراسة عن بعد

كما تقرر تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية، والاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

ونوه الفريق إلى استمرار العمل في القطاعات الأساسية وتشمل «الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضراوات والأسماك واللحوم الطازجة» وكذلك المخابز اليدوية والآلية، ومحطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، والمؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب استمرار فتح البنوك والمصارف ومحال الصرافة، إضافة إلى المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن، ومحال الاتصالات، والصيدليات.

جرعات التطعيم

وأوضح وكيل وزارة الصحة عضو الفريق د. وليد المانع، خلال مؤتمر صحفي بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري، أمس، أن القرارات الجديدة تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية إلى 31 ألفا من خلال 31 مركزا موزعة على كافة مناطق البحرين.