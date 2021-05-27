شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة تغلق 9 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1657 جولة رقابية و167 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية والغذائية والأسواق ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا ». وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت مخالفة، وتحرير 80 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، فيما تلقت 37 بلاغًا عن المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وضبط المخالفين، والتشديد على عدم التهاون في إغلاقها؛ تحقيقًا للسلامة العامة، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والبلدية.

ودعَت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات 940؛ لمعالجتها.