شكرا لقرائتكم خبر عن 60 متبرعا بالدم في «إرادة الدمام» خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، للتبرع بالدم عن تسجيل 60 متبرعا خلال يومين. واستهدفت الحملة، التي استمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، منسوبي المجمع، وذلك بالتعاون مع فريق حملات التبرع بصحة الشرقية وجمعية «إيثار».

وأوضح رئيس تشغيل المجمع د. محمد الزهراني، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين الموظفين من الجنسين على حد سواء، ترسيخا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، ولتكون إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم.