شكرا لقرائتكم خبر عن 5 امتيازات توفرها قوانين التجارة للجالية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سردت ورشة افتراضية عقدتها السفارة اليمنية في الرياض مميزات القوانين الجديدة للعمل التجاري والاستثماري في المملكة، شملت حق التملك والاستثمار، وتنمية الأعمال التجارية بكل حرية، وتصحيح أوضاع المخالفين وتجنيبهم العقوبات، وتوفير ظروف الاستقرار والإقامة في المملكة بطريقة طبيعية، وحق امتلاك العين المستثمرة.

وخلال الورشة الافتراضية التي عقدتها، أول أمس، السفارة اليمنية في الرياض، حول التوعية بإجراءات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملك دعا سفير اليمن لدى المملكة د. شائع الزنداني المغتربين اليمنيين في المملكة إلى تصحيح أوضاعهم التجارية والاستفادة من الخدمات والقوانين الجديدة التي تمكنهم من الحصول على امتيازات كبيرة كحق التملك والاستثمار وتنمية الأعمال التجارية بكل حرية في المملكة.

وقال: إن القوانين الجديدة للعمل التجاري والاستثماري في المملكة ستعمل على تصحيح أوضاع المخالفين وتجنيبهم العقوبات، إضافة إلى تمكينهم من العمل بالطرق القانونية المشروعة بما يسهم في تنمية أعمالهم وتوسيعها، ويوفر لهم ظروف الاستقرار والإقامة في المملكة بطريقة طبيعية ومشروعة أو مغادرتها دون أي أضرار قد تلحق بهم وبأموالهم.

وأضاف: إن السعودية تشهد جملة من التحولات الجذرية الهامة والمتسارعة في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي ضمن رؤية 2030 وسينعكس بعضها على أوضاع الجاليات بما فيها الجالية اليمنية.

وأكد «الزنداني»، أن السفارة ستعمل وفق توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وستبذل كل جهودها مع وزارة التجارة اليمنية وغيرها من الأجهزة المختصة في المملكة لتيسير الإجراءات والمتطلبات ومراجعة شروط ممارسة بعض الأنشطة والمشاريع المتوسطة التي يمكن أن ينخرط فيها عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية المعنيين بتصحيح أوضاعهم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء رئيس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة م. عايض الغوينم أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التستر التجاري دخلت حيز التنفيذ في 23 فبراير الماضي وستستمر حتى 23 أغسطس القادم، مشيرا إلى أن العمل وفقها يمنح المستثمر في المملكة فرصة لتسوية وضعه القانوني وحصانة من أي عقوبات لاحقة، إضافة إلى الحصول على إعفاء من أي عقوبات مقررة في نظام مكافحة التستر سابقة أو الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأكد أن الإعفاءات لا تشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وبين المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم أنه سيتم السماح لغير السعوديين بالعمل التجاري والاستثماري وفقا للقوانين الجديدة والميسرة لهم وما فيها من امتيازات تمكنهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بحرية وحق امتلاك العين المستثمرة، لافتا إلى مراجعة وزارة التجارة في المملكة هذه القوانين وأثرها على الفئات المستهدفة والتأكد من عدم استغلالها، إضافة إلى مراجعتها من قبل القطاع الخاص وعدد من المحامين المختصين، بما يمكن المستثمرين من الشراكة في المنشأة بين الطرفين أو نقل ملكيتها لغير سعودي أو إدخال شركاء آخرين أو التصرف في المنشأة أو حلها والحصول على الإقامة المميزة، أو المغادرة النهائية للمملكة في حال رغبتها ذلك.