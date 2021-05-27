شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «الدفاع المدني» بتكثيف الجولات والاهتمام بالخطط الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، مثنيًا على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثًا على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، الذي قدم تقريرًا لسموه عن جهود الدفاع المدني خلال العام 2020، وكذلك مشاركة الإدارة في اليوم العالمي للدفاع المدني.

ونوه سموه بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لدرء المخاطر قبل وقوعها، والمتابعة الوقائية والتأكد من التزام الجهات بالتعليمات، التي تحافظ على منشآتهم والعاملين بها.

وأوضح اللواء الحربي أن الإدارة العامة للدفاع المدني تشارك في جميع المناسبات والفعاليات، ونفذت خلال اليوم العالمي للدفاع المدني 20 ورشة عمل، شاركت فيها 53 جهة، واستفاد منها 147000، منهم 41127 من طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية.

وكرم سموه مدير الإدارة العامة للتميز المؤسسي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد فيصل الشهري، ومدير إدارة التوعية الوقائية والمتحدث الرسمي المقدم عبدالهادي الشهراني.