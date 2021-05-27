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النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

‏سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، أمس الأربعاء، مدعومةً بتوقعات حول تحسن الطلب إثر تراجع في مخزونات الخام الأمريكية.

عقود خام برنت:

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 16 سنتًا، أو 0.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس:

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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