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شكرا لقرائتكم النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، أمس الأربعاء، مدعومةً بتوقعات حول تحسن الطلب إثر تراجع في مخزونات الخام الأمريكية.
عقود خام برنت:
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 16 سنتًا، أو 0.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس:
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.
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