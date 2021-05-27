«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى سماء غائمة جزئيًّا على أخرى.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مرتفعات نجران، عسير والباحة وأجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر الخميس، بهطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أن السماء تكون غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالدرجة المئوية بالضغط هنا