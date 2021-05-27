خادم الحرمين يبحث مع سلطان عمان سبل تنمية العلاقات الثنائية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وعبر خادم الحرمين خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بسلطان عمان، عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.

وقد أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له - حفظه الله - دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.