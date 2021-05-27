الموارد البشرية تحصد شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - واس

تمكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، من الحصول على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM كأول جهة في المملكة، تحصل على هذه الشهادة بعد أن تمكنت من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح وعبر عدة مجالات منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك في مجال النقل الموحّد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحّد.

التميز المؤسسي

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال معالي مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الجاسر: ” تحرص الوزارة على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتميز المؤسسي؛ لتحقيق الريادة والتميز في نطاق عملها وعبر مختلف قطاعاتها، ما ينعكس على جودة خدماتها ويسهم في بلوغ مستهدفاتها”.

رحلة التطوير

وتعترم الوزارة مواصلة رحلة التطوير عبر مشروعات ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى تميزها المؤسسي وجودة خدمة العملاء والمستفيدين والحفاظ على مكامن قوتها وتطويرها ومعالجة أي جوانب من القصور وفق عملية قياس وتقييم شاملة ومستمرة ومتطورة.

وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية أُنشئت في بروكسل عام 1989م، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتعد مرجعًا عالميًا في هذا المجال.

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