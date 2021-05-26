الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

لحظة سرقة جوال من يد امرأة مسنة في العاصمة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة سرقة شخص لجهاز جوال من يد امرأة مسنة في العاصمة الرياض.

شاب ينشل الجوال ويفر هاربًا:

وأظهر الفيديو المرأة وهي تنتظر خارج المحل بعد الانتهاء من التسوق وتتحدث في الجوال.

وفجأة توقفت سيارة نوع “يارس” لون فضي نزل منها شخص واتجه للمرأة وقام بنشل الجوال منها.

المرأة تحاول اللحاق باللص:

وأبان المقطع لحظة هرولة الشاب السارق باتجاه السيارة التي كانت تنتظره، فيما استنجدت المرأة لمساعدتها بعد أن فرّ اللص من الموقع بسرعة.



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