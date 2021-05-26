شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منح الحاصلين على لقاح كورونا مميزات والأولوية في دورات " التدريب التقني " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة تشجع منسوبيها والمتدربين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال حديثه في قناة الإخبارية، أن الهيئة أعدت رسائل توعوية لتشجيع منسوبيها على أخذ اللقاح فضلا عن توفير بعض المحفزات.

وأكد أن الحاصلين على لقاح كورونا لهم مميزات داخلية والأولوية في الدورات التدريبية، لافتا إلى أن 70% من منسوبيها والمتدربين تلقوا اللقاح.