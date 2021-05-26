شكرا لمتابعة خبر عن " التجارة " تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة نجران بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران نص على غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق ​"بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.