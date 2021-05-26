شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزارع يفتح أبواب مزرعته للزوار للمشاركة في قطف البامية الحساوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتح المزارع، زكي عبدالغني السالم، أبواب مزرعته للزوار للمشاركة في قطف البامية الحساوية.

وذكر،وفقا لـ"العربية"، أن اقبال الزبائن على البامية الحساوية هذا العام كان كبير، لافتا إلى أنه قام بزراعة أكبر مساحة من المحصول على مستوى المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الإقبال على البامية كان في السابق قليل وكذلك المساحات، لكن مع رؤية المملكة 2030 تضاعفت المساحات.

وأكد أن جودة المحصول وزيادة مساحة الزراعة دفعه إلى فتح أبواب مزرعته أمام الزوار للإطلاع على الزراعات وكذلك المشاركة في قطف البامية.