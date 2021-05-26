شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق ساخراً على صورة لمدير " الصحة العالمية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على صورة مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بعد أن أعلن الأخير خبرا عن فيروس جديد.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ساخرا، أنه في كل ظهور لمدير عام منظمة الصحة العالمية ينشر البهجة ويزرع الابتسامة ويبث الأمل في النفوس، وأن هناك إجماعا عالميا على محبته وعلى ترقب أخباره المفرحة.

وكان مدير منظمة الصح أعلن في تصريح له "نحن على أعتاب فيروس جديد أكثر فتكا وقد نعود لنقطة الصفر".