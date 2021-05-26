«بدر البدور».. المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية والزعاق يكشف التفاصيل

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إنَّ المملكة اليوم على موعد مع ظاهرة فلكية طبيعية وجميلة، وهي ظاهرة بدر البدور أو البدر العملاق.

وأوضح الزعاق، في مقطع بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أقرب بدر في السنة من الأرض يسمى «بدر البدور» والبعض يسميه «البدر العملاق» وهي ظاهرة طبيعية تحدث في السنة مرة واحدة؛ حيث يكون القمر أكبر من المعتاد بشئ بسيط.

وأشار إلى أن القمر سيكون اليوم في أقرب نقطة له من الأرض وهو في «مرحلة الإبدار»، وهي ظاهرة فلكية جميلة يهتم بها هواة التصوير.

وتابع «الزعاق»، أن اليوم الأربعاء (الموافق 14 شوال 1442هـ)، وهو أول ثلاثة أيام لمرحلة الإبدار (وهي أيام 14، و15، و16 للشهر الهجري الجاري).

واستكمل، أنَّ القمر يدور حول الكرة الأرضية بمدار بيضاوي فيكون قريبًا أحيانًا من الأرض ويُسمى «في نقطة الحضيض»، وإحيانًا يكون بعيدًا عن الأرض ويسمى «في نقطة الأوَج».

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