ضبط مستودع «الدجاج الفاسد» في الرياض.. والإطاحة بالعمالة المخالفة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الأربعاء، ضبط مستودع غير مرخص تديره عمالة وافدة؛ لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد، باستخدام المنظفات الأرضية.

وقالت أمانة الرياض في مقطع بثته، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «رغم استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن، فإن يقظة مراقبينا أطاحت بمستودع غير مرخص حوله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد"، مؤكدة استمرار الرقابة على الأسواق.

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