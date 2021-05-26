«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات كورونا المُعطاة في المملكة لـ13.3 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.3 مليون جرعة.

وحثت وزارة الصحة، الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

وأكدت «الصحة» أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة تسجيل (1320) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (17) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (873) حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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