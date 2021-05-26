بعد إعلانها رسميًّا.. تعرف على شكل المناهج الجديدة لطلاب التعليم العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ للتعليم العام، مؤكدًا تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم العام.

وبثت قناة «العربية» مقطع فيديو يكشف شكل المناهج التعليمية الجديدة لطلاب التعليم العام، والتي أعلنها وزير التعليم في مؤتمر اليوم، وتتضمن كتبًا لمقررات «التفكير الناقد، والدفاع عن النفس، وحدة وطني، والمهارات الحياتية والأسرية».

وكان وكيل وزارة التعليم في الرياض الدكتور محمد المقبل، أكد أن المناهج المستحدثة، ستطبق كالتالي: اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ستكون بدءًا من الصف الأول الابتدائي، فيما المهارات الرقمية ستقدم بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن التفكير الناقد سيقدم إلى الطلبة في نهاية المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

وأكد أن تطبيق نطام الثلاثة فصول وإعادة توزيع الفصول الدراسية، سيزيد من عدد أيام الدراسة، ما سيعطي مجالًا أوسع لتقديم مواد جديدة وأيضًا زيادة مساحة التطبيق.

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النص الكامل لتصريحات وزير التعليم عن التقويم الدراسي الجديد والفصول الثلاثة وتطوير المناهج