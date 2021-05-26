«القضاء الإداري» يقر تعديل لائحة التفتيش القضائي ويتخذ عددًا من القرارات

وافق مجلس القضاء الإداري الأربعاء، على اللائحة الداخلية، وعلى تعديل لائحة التفتيش القضائي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس القضاء الإداري عقدها اليوم برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن بُعد عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى عملهم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذْ وافق المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى مناقشة تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى عملهم.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.