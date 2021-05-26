هل غياب أعراض لقاح كورونا مؤشر على ضعف جهاز المناعة؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة، عن العلاقة بين الأعراض الجانبية لمن تلقى لقاح كورونا المستجد، ومدى فعالية جهاز المناعة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على أسئلة المستفيدين، إن الآثار الجانبية مثل الحمى والقشعريرة والتعب بعد التطعيم تشير إلى أن الجهاز الناعي يستجيب للقاح.

وأوضحت أنه إذا لما يعاني الشخص الملقح من الآثار الجانبية، فإن هذا لا يعني أن جهازه المناعي لا يعمل؛ بل يعمل بهدوء.

وأشارت إلى أن الكدمات والتورم والحساسية في موقع الحقن لا ترتبط بلقاح كورونا فقط، ويمكن أن تحدث هذه الآثار الجانبية بعد أي لقاح أو عند سحب الدم، أو تلقي حقت السترويد أو الفيتامينات.

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