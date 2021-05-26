«صندوق الشهداء» يبحث مع رجال أعمال تنمية مصادر التمويل

عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي اجتماعًا اليوم برجال الأعمال أعضاء مجلس الأمناء، في مقر الأمانة العامة للصندوق بالرياض.

وقدم وزير الداخلية عرضًا عن مراحل تكوين الصندوق واستعراض المكونات الأولى الاستراتيجية وعمل الصندوق في المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عبدالعزيز الصوينع، أن رجال الأعمال الذين انضموا إلى عضوية مجلس الأمناء اطلعوا على خطط الصندوق واستراتيجيته لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتقديم الخدمات لهم في مختلف الجوانب.

وبحسب البيان، فإن رجال الأعمال اطلعوا على شرح وافٍ عن خدمات الصندوق ومهماته، وفقًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق.

وأضاف أن استثمارات الصندوق وتنمية مصادر تمويله كانت من بين الموضوعات التي تم بحثها للوصول إلى استثمارات تسهم في تمويل مهمات الصندوق المتعددة.

وأشار إلى أنه شارك في الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الصندوق من رجال الأعمال وهم: حمد بن عبدالعزيز الجميح، عبدالرحمن بن راشد الراشد، عبداللطيف بن حمد الجبر، وعبدالله بن سليمان الراجحي.