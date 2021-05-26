3 فصول و28% زيادة الساعات الدراسية

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 للتعليم العام؛ متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، معتبراً تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

69 يوما

وأقرت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، كل فصل 13 إسبوعا، تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما من غير إجازة العام الدراسي، كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، فيما ب لغت الزيادة في الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 220 ساعة، بنسبة زيادة 28%.

عمل مستمر

وأكد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر، يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات دوت الخليج الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.

وقال وزير التعليم إن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول، بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 إسبوعاً، لافتاً إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة (Long weekend)، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

خطط مطورة

وأضاف الوزير أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبيناً أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

وأشار وزير التعليم إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناءً على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحاً أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حالياً أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتاً إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليمياً تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.

وشدد الوزير آل الشيخ على جميع منسوبي وزارة التعليم سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر أغسطس 2021، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك ضمان انتظام الحضور الفصلي من العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، بإذن الله.

أبرز ملامح خطة التعليم المطورة

العام الدراسي 3 فصول.

كل فصل 13 إسبوعا.

12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما من غير إجازة العام الدراسي.

مدة الدراسة في العام الدراسي المطور 39 إسبوعا، بدلا من 36 إسبوعا في العام الحالي.

تطوير مناهج التربية الخاصة من حلال 12 منهجا جديدا ومطورا.

توسيع نطاق تدريس التربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات.

تطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية.

الخطة الحالية 785.

الخطة المطورة 176 ساعة إضافية بنسبة زيادة 22%.

الخطة المطورة + التعليم الالكتروني 1005 بنسبة زيادة 28%.

عدد الساعات الدراسية للصف الواحد في المرحلة الابتدائية سنويا

الخطة الحالية 901.

الخطة المطورة 1016 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 13%.

الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 1057 بنسبة زيادة 17%.

عدد الساعات الدراسية للصف الواحد في المرحلة المتوسطة سنويا

الخطة الدراسية عالميا «الابتدائية»

الولايات المتحدة 1005

هولندا 930

نيوزلندا 922

أيرلندا 905

فرنسا 900

أستراليا 880

تركيا 718

كوريا 676

فلندا 677

ألمانيا 699

السعودية الخطة الحالية 785

السعودية الخطة المطورة 961

السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1005

المرحلة المتوسطة

الولايات المتحدة 967

هولندا 720

نيوزلندا 840

إيرلندا 704

فرنسا 684

أستراليا 820

تركيا 503

كوريا 517

فلندا 592

ألمانيا 652

السعودية الخطة الحالية 901

السعودية الخطة المطورة 1016

السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1057

مقارنة عدد الفصول الدراسية ومدة اليوم والعام الدراسي

السعودية

الخطة المطورة

3 فصول

اليوم 5.4 ساعات

العام 154 يوما

ألمانيا 3 فصول

3 فصول

اليوم 5.5 ساعات

العام 180 يوما

المملكة المتحدة

3 فصول

اليوم 6.5 ساعات

العام 190 يوما

فلندا

فصلان

اليوم 5 ساعات

العام 189 يوما

سنغافورا

فصولان

اليوم 5.5 ساعات

العام 191 يوما

الإمارات

3 فصول.

اليوم 6 ساعات

العام 175 يوما