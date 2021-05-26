3 فصول و28% زيادة الساعات الدراسية

69 يوما
وأقرت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، كل فصل 13 إسبوعا، تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما من غير إجازة العام الدراسي، كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%، فيما ب لغت الزيادة في الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 220 ساعة، بنسبة زيادة 28%.
عمل مستمر
وأكد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر وزارة التعليم أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر، يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات دوت الخليج الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.
وقال وزير التعليم إن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول، بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي من 13 إسبوعاً، لافتاً إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة (Long weekend)، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.
خطط مطورة
وأضاف الوزير أنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبيناً أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.
وأشار وزير التعليم إلى أنه على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناءً على دراسات متأنية قامت بها فرق متخصصة؛ تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، موضحاً أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حالياً أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، لافتاً إلى أن المقارنات مع الدول المتقدمة تعليمياً تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.
وشدد الوزير آل الشيخ على جميع منسوبي وزارة التعليم سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من شهر أغسطس 2021، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك ضمان انتظام الحضور الفصلي من العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، بإذن الله.
أبرز ملامح خطة التعليم المطورة
العام الدراسي 3 فصول.
كل فصل 13 إسبوعا.
12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما من غير إجازة العام الدراسي.
مدة الدراسة في العام الدراسي المطور 39 إسبوعا، بدلا من 36 إسبوعا في العام الحالي.
تطوير مناهج التربية الخاصة من حلال 12 منهجا جديدا ومطورا.
توسيع نطاق تدريس التربية البدنية والدفاع عن النفس للبنين والبنات.
تطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية.
الخطة الحالية 785.
الخطة المطورة 176 ساعة إضافية بنسبة زيادة 22%.
الخطة المطورة + التعليم الالكتروني 1005 بنسبة زيادة 28%.
عدد الساعات الدراسية للصف الواحد في المرحلة الابتدائية سنويا
الخطة الحالية 901.
الخطة المطورة 1016 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 13%.
الخطة المطورة + التعليم الإلكتروني 1057 بنسبة زيادة 17%.
عدد الساعات الدراسية للصف الواحد في المرحلة المتوسطة سنويا
الخطة الدراسية عالميا «الابتدائية»
الولايات المتحدة 1005
هولندا 930
نيوزلندا 922
أيرلندا 905
فرنسا 900
أستراليا 880
تركيا 718
كوريا 676
فلندا 677
ألمانيا 699
السعودية الخطة الحالية 785
السعودية الخطة المطورة 961
السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1005
المرحلة المتوسطة
الولايات المتحدة 967
هولندا 720
نيوزلندا 840
إيرلندا 704
فرنسا 684
أستراليا 820
تركيا 503
كوريا 517
فلندا 592
ألمانيا 652
السعودية الخطة الحالية 901
السعودية الخطة المطورة 1016
السعودية الخطة المطورة + التعلم الإلكتروني 1057
مقارنة عدد الفصول الدراسية ومدة اليوم والعام الدراسي
السعودية
الخطة المطورة
3 فصول
اليوم 5.4 ساعات
العام 154 يوما
ألمانيا 3 فصول
3 فصول
اليوم 5.5 ساعات
العام 180 يوما
المملكة المتحدة
3 فصول
اليوم 6.5 ساعات
العام 190 يوما
فلندا
فصلان
اليوم 5 ساعات
العام 189 يوما
سنغافورا
فصولان
اليوم 5.5 ساعات
العام 191 يوما
الإمارات
3 فصول.
اليوم 6 ساعات
العام 175 يوما
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