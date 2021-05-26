استكمال التوسعة الثالثة بـ 60 ترخيصا

أفصحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية، وإصدار التراخيص المنظمة، لتلك الأعمال والتي بلغت 60 ترخيصا. يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع، لاستيعاب أعداد المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، بمسطح إجمالي «528,301» متر مربع، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف الأعمال البوابات والمنارات الرئيسية «باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب الفتح»، وأعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزاني الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة.



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