الاتصالات تحذر من أجهزة تقوية الهاتف

خاطبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشآت التجارية بشأن ما رصدته، خلال ممارستها أعمالها الرقابية على قطاع الاتصالات، من انتشار متزايد لاستخدام أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل غيـر النظامية، التي تسبب أضرارا لشبكات الاتصالات، من خلال إحداث تداخلات ضارة على ترددات المشغلين المرخصين، بما يؤثر على جودة خدمة الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

مطابقة للمواصفات

شددت الهيئة على أن استيراد أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل، المطابقة لمواصفات الهيئة الفنية المعتمدة، يقتصر على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين من قبل الهيئة، ويعد استيرادها بطريقة غيـر نظامية مخالفا لنظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏12» وتاريخ 12/‏3/‏1422، والذي كان آخر تعديلاته بالمرسوم الملكي رقم «م/‏15» وتاريخ 22/‏2/‏1442.

عدم نظامية

أكدت الهيئة على منشآت التجارية وموردي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم نظامية استيراد أو بيع أو الإعلان عن أجهزة تقوية الإشارة لغير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة.

أجهزة تقوية إشارة الهاتف

تقتصر على مقدمي الخدمات المرخصين

استيرادها بطريقة غيـر نظامية مخالف للنظام

حظر الإعلان عن الأجهزة لغير مقدمي الخدمة