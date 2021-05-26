الاتصالات تحذر من أجهزة تقوية الهاتف

مطابقة للمواصفات
شددت الهيئة على أن استيراد أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل، المطابقة لمواصفات الهيئة الفنية المعتمدة، يقتصر على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين من قبل الهيئة، ويعد استيرادها بطريقة غيـر نظامية مخالفا لنظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 12/3/1422، والذي كان آخر تعديلاته بالمرسوم الملكي رقم «م/15» وتاريخ 22/2/1442.
عدم نظامية
أكدت الهيئة على منشآت التجارية وموردي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم نظامية استيراد أو بيع أو الإعلان عن أجهزة تقوية الإشارة لغير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة.
أجهزة تقوية إشارة الهاتف
تقتصر على مقدمي الخدمات المرخصين
استيرادها بطريقة غيـر نظامية مخالف للنظام
حظر الإعلان عن الأجهزة لغير مقدمي الخدمة
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