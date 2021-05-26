الشعير يرفع أسعار المقلقل والكبدة

ارتفع سعر الشعير في محافظة الدرب بمنطقة جازان ومركز مربه بمنطقة عسير مجددا ليصل إلى 62 ريالا للكيس الواحد بمعدل 10 ريالات من قيمته السابقة لترتفع على ضوئه سعر المواشي وقيمة وجبة الإفطار اليومية في المطاعم لوجبتي «المقلقل والكبدة» لتصل إلى 13 ريالا للوجبة بدلا من 10 ريالات.

سعر الماشية

وأوضح تاجر أغذية في رجال المع أن تسعيرة بيع وجبة المقلق والكبدة اختلفت عن السابق بعد ارتفاع سعر بيع المواشي 400 ريال للرأس، مستشهدا بأنه كان يشتري رأس الغنم بـ750 ريالا، ووصلت إلى 1100 ريال، مما دفع أصحاب المطاعم لرفع أسعار وجبات الإفطار.

10 ريالات زيادة

وبين التاجر بالدرب ياسر محمد، أن سعر كيلو اللحم ارتفع 10 ريالات عن السعر السابق بعد ارتفاع بيع المواشي، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار بدأ شهر رمضان، ولم يتغير سعر البيع للكيلو إلا بعد رمضان، فيما أشار المربي أحمد حسن مطمي إلى أنه يملك 150 رأسا من الغنم يشتري لها 50 كيسا من الشعير في الشهر، وبعد ارتفاع الأسعار زاد سعر تكلفة شراء الشعير للمواشي.

رسائل المتعهدين

«دوت الخليج» قابلت عددا من تجار الشعير في محافظة الدرب، ومنهم ضيف الله القربي الذي قال: في أواخر شهر رمضان كانوا يدفعون 29 ألفا و670 ريالا لمتعهد الشعير في منطقة جازان لشراء حمولة 600 كيس من الشعير، ومن قرابة أسبوع وصلتهم رسائل من متعهدي الشعير بأن عليهم إيداع مبلغ 33 ألفا و120 ريالا لحساب الشركة للطلبية الجديدة.

وأشار القربي إلى بيان إعلامي صادر من المؤسسة العامة للحبوب في أبريل 2021 يشير إلى الموافقة على إسناد عملية استيراد الشعير والأكياس لصالح القطاع الخاص، والتي ستبدأ الشركات المستكملة إجراءاتها النظامية بالبيع مباشرة للعملاء من خلال محطات التعبئة وعددها 7 شركات، واختتم القربي حديثه بأنه اكتفى بمبلغ 58 ريالا لبيع كيس الشعير.