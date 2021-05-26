إحباط تهريب 140 كبسولة من الكوكايين

أحبطت هيئة الزكاة والدخل والجمارك، اليوم، محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وقد وجدت المخدرات مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمين من الخارج.



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