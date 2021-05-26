الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

سماء غائمة وأمطار رعدية على 8 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس، حيث توقع المركز هطول أمطار رعدية عدة مناطق.

أمطار رعدية:

وتشمل الحالة مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سماء غائمة:

كما توقّع المركز، سماءً غائمةً جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة.

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