نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه غريفيث، حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، فيما نوه المبعوث الأممي الخاص باليمن بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إطار سعيها لإنهاء الأزمة من خلال مبادرتها الشاملة التي تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان في الرياض المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية وجهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

إلى ذلك استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي الدفاعي في جمهورية التشيك توماس كوبيتني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين؛ خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

فيما حضره من الجانب التشيكي سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا، وعدد من الوفد المرافق.