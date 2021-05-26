شكرا لقرائتكم خبر الفيصل مهنئا الفائزين بجائزة مكة للتميز: أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ12 عن أعمال عام 1441 هـ، كما هنأ الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الـ5 تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، معلنا عن استمرار موضوع الملتقى في دورته المقبلة.

وقال الفيصل خلال حفل إعلان الفائزين «أتقدم بالشكر والتقدير والتهنئة لمن شارك وحضر وفاز، ومما يسعدني التطور والإتقان الذي تشهده الجائزتان، متمنيا مزيدا من التقدم والتميز للجميع».

وفي رد على سؤال لإحدى وسائل الإعلام عن تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال «أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك».

وأكد أمير المنطقة أن اختيار القدوة موضوعا لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرا سموه إلى أنه على الجانب الآخر فإن جائزة مكة للتميز أحدثت حراكا ثقافيا وإداريا في منطقة مكة المكرمة وهذا هو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.

وعلى صعيد متصل، هنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الـ5، في أفرعها الثلاثة، ثم كرم الرعاة والداعمين.

الفائزون بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الـ 5 :

فرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية، كل من:







مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز



مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة



مبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية



فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات:





مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف



مبادرة يسر لمحافظة أضم



مبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة



الإبداع لمبادرات الأفراد



مبادرة الإشارة الهولوجرامية للمواطنة زهراء المرحبي



مبادرة تصميم حلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود سحاحيري



مبادرة القناة الرقمية السعودية للمواطنة زكية اللحياني



الفائزون بفروع جائزة مكة للتميز: