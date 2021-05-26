شكرا لقرائتكم خبر الفيصل مهنئا الفائزين بجائزة مكة للتميز: أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الفيصل خلال حفل إعلان الفائزين «أتقدم بالشكر والتقدير والتهنئة لمن شارك وحضر وفاز، ومما يسعدني التطور والإتقان الذي تشهده الجائزتان، متمنيا مزيدا من التقدم والتميز للجميع».
وفي رد على سؤال لإحدى وسائل الإعلام عن تطور وتفاعل الإنسان السعودي مع التقنية، قال «أنا أتحدى من يستطيع مجاراة الإنسان السعودي في مسيرة التقدم والتطور، بل أراهن على ذلك».
وأكد أمير المنطقة أن اختيار القدوة موضوعا لملتقى مكة الثقافي أسهم بشكل كبير في إبراز هذا المشروع الثقافي الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد المشاركات والمبادرات، مشيرا سموه إلى أنه على الجانب الآخر فإن جائزة مكة للتميز أحدثت حراكا ثقافيا وإداريا في منطقة مكة المكرمة وهذا هو الهدف منها للوصول للطموحات والآمال.
وعلى صعيد متصل، هنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الـ5، في أفرعها الثلاثة، ثم كرم الرعاة والداعمين.
الفائزون بجائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته الـ 5 :
فرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية، كل من:
- مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز
- مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة
- مبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات:
- مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف
- مبادرة يسر لمحافظة أضم
- مبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة
- الإبداع لمبادرات الأفراد
- مبادرة الإشارة الهولوجرامية للمواطنة زهراء المرحبي
- مبادرة تصميم حلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود سحاحيري
- مبادرة القناة الرقمية السعودية للمواطنة زكية اللحياني
الفائزون بفروع جائزة مكة للتميز:
- التميز في خدمات الحج والعمرة، وزارة الحج والعمرة نظير جهود الوزارة أثناء الجائحة.
- التميز الإداري، وزارة الصحة نظير دورها الريادي والعمل الاحترافي في إدارة أزمة الجائحة.
- التميز الثقافي، أكاديمية الشعر العربي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها.
- التميز الاجتماعي، جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة نظير جهودها لمواجهة الجائحة وتعاونها مع الأجهزة المعنية.
- التميز العمراني، مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة نظير مكونات المشروع الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2.
- التميز البيئي، محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشعب المرجانية والبيئة البحرية.
- التميز العلمي والتقني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» نظير مشاركتها بفاعلية خلال الجائحة بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية.
- التميز الإنساني، كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث المصاحبة للجائحة، واللواء متقاعد عيد العتيبي نظير عمله عندما كان مديرا لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة.
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