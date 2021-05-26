السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثاً لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتمنى سموه للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.