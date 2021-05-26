شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «يمنية» تسرق المنازل في جيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على امرأة يمنية مخالفة قامت بسرقة عدة منازل في جيزان.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة جيزان، وجرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.