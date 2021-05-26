الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

القبض على امرأة مخالفة قامت بسرقة عدة منازل في جيزان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على امرأة يمنية مخالفة قامت بسرقة عدة منازل في جيزان.

تفاصيل الحادث:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت- بفضل لله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل؛ لقيامها بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة جيزان.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وجرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.



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