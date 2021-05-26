تعليم مكة تحدد آخر موعد لإرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حددت الموارد البشرية بإدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، موعد إرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.

بطاقة الترقية للوظائف:

وأوضح تعليم مكة، أن يوم الخميس 15 شوال سيكون آخر موعد لإرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس.

وأوضحت إدارة تعليم مكة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه لا يشترط انتظار اعتماد الدورات التدريبية لإرسال البطاقة.



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