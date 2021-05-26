الراجحي: تصديق المملكة على بروتوكول 2014 يقضي على كافة صور العمل الجبري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المملكة العربية السعودية صادقت اليوم على بروتوكول عام 2014م، والمكمل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري.

القضاء على العمل الجبري:

وأضاف الراجحي أن ذلك يأتي ضمن إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الجانب القانوني والتدابير الرامية إلى القضاء الفعلي على كافة صور العمل الجبري.

يذكر أن البروتوكول يدخل حيّز النفاذ بالنسبة إلى المملكة بعد 12 شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق لدى مدير عام منظمة العمل الدولية.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، عن وجود انعكاسات إيجابية على سوق العمل جراء انضمام المملكة إلى البروتوكول أبرزها تعزيز الإطار القانوني الحالي عبر فرض التزامات جديدة لمنع العمل الجبري، واتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين من ممارسات الاستخدام الاحتيالية والتعسفية، إضافةً إلى تعزيز التدابير القائمة للحصول على سبل الانتصاف الفعالة.

أدوار تكاملية لمواءمة التشريعات:

وبيّنت الوزارة أن الجهات المعنية حسب اختصاصاتها ستقوم بأدوار تكاملية لمواءمة التشريعات والممارسات القائمة مع أحكام البروتوكول بهدف القضاء التام على جميع صور العمل الجبري، كما ستتضافر الجهود بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصديق ونشر الوعي بشأن الممارسات التي تعدّ من قبيل العمل الجبري للحيلولة دون وقوعها.



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