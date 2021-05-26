الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح د. سعد الشريف، استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، أن معدل نوم السعوديين 6 ساعات ونصف وهو أقل من المعدل الطبيعي.

الأطفال حديثو الولادة:

وأوضح الشريف، أن عدد الساعات الموصى بها يختلف بحسب الفئة العمرية للإنسان؛ فحديثو الولادة يحتاجون من 14 لـ20 ساعة نوم، تقل تدريجيًّا مع تقدم الطفل في العمر.

مرحلة ما قبل المدرسة:

أما في مرحلة ما قبل المدرسة من سن 3 إلى 5 سنوات فالطفل يحتاج من 10 إلى 12 ساعة للنوم، والمرحلة الابتدائية يحتاجون حوالي 9 إلى 11 ساعة.

المتوسطة والبالغون:

أما المرحلة المتوسطة والثانوية يحتاجون تقريبًا من 8 إلى 10 ساعات نوم، والبالغون يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات.

أما بالنسبة للأشخاص فوق 65 سنة فيحتاج ما بين 7 و8 ساعات للنوم في اليوم.

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