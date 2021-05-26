هل عدم ظهور أعراض لقاح كورونا يدل على ضعف المناعة؟.. الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن التفسير الطبي؛ لعدم وجود أعراض جسدية عقب تلقي لقاح كورونا وعلاقة ذلك بجهاز المناعة لدى المتلقي.

لقاح كورونا وجهاز المناعة:

وردت وزارة الصحة، متمثلة في مركز الصحة 937، على سؤال بهذا الشأن بالقول: “الآثار الجانبية مثل الحمى والقشعريرة والتعب بعد التطعيم تشير إلى أن جهازك المناعي يستجيب للقاح، إذا لم تعانِ من الآثار الجانبية، فهذا لا يعني أن جهازك المناعي لا يعمل بل يعمل بهدوء، أما الكدمات والتورم والحساسية في موضع الحقن فهي لا ترتبط بلقاح كورونا فقط، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض الجانبية بعد أي لقاح أو بعد سحب الدم أو تلقي حقن الستيرويد أو الفيتامينات.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا؛ فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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