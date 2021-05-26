حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم لدى بعض المستخدمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، سبب توقف الدعم لدى بعض المستخدمين، مؤكدًا على أهمية تحديث البيانات.

وتفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع شكوى مستفيد بعد حظر حسابه، حيث تساءل عن موعد فتح التسجيل مجددًا في البرنامج.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، بقوله: “عزيزي المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج، ولا يوجد تاريخ محدد”.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

أهمية تحديث البيانات:

ويؤكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تحديث البيانات، لاسيما في حال انتهاء مدة عقد الإيجار؛ حتى لا يتأثر الدعم بالنسبة للمستفيد، ويشترط أن يكون ساري الصلاحية.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 “أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار للمستفيد يجب عليه التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

تفاصيل دفعة مايو الـ 42:

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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